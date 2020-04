Plus de 500 000 comptes Zoom ont été revendus sur le Dark Web

Zoom, l’application de chat vidéo qui a fait fureur au début du confinement, n’en finit plus d’alimenter la polémique. Après les révélations sur l’absence de chiffrement de bout en bout, la redirection de certains appels par la Chine et la découverte d’une énorme faille de sécurité, l’application a été mise sur la sellette. Les Sénateurs Américains n’ont plus le droit d’utiliser Zoom, tout comme les salariés de Google ou bien encore les étudiants de plusieurs universités.

Le bad buzz pourrait rebondir de plus beau après la publication d’un rapport de BleepingComputer, qui affirme que plus d’1/2 million de comptes Zoom (530 000) ont été revendus sur le Dark Web et des forums de Hackers ! Ces centaines de milliers de comptes ont été disséminés sur le Dark Web sous la forme de listes d’identifiants (adresse mail + mot de passe).

La firme de cybersécurité Cyble serait même parvenue à racheter la liste complète des 530 000 comptes au prix de 0,0020 dollars par compte. Ce tarif assez bas laisse supposer que les hackers souhaitaient avant tout augmenter leur réputation plutôt qu’obtenir une contribution financière d’ampleur. Les utilisateurs de Zoom qui veulent savoir si leur compte fait partie de la liste doivent se rendre sur le site AmIBreached de Cyble.