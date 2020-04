Stephen King modifie son roman en cours à cause du COVID

L’année 2020 a des gros airs de film de S.F… ou de roman de Stephen King : Le Fléau, roman de Stephen King édité en 1978 (puis révisé en 1990) décrit une pandémie de grippe extrêmement virulente qui efface en quelques mois la plus grande partie de la population américaine. La pandémie de COVID-19 a aussi un impact direct sur le travail de création du King. Le maitre du suspense explique dans les colonnes du site NPR que la pandémie actuelle l’a poussé à modifier de nombreux éléments de son dernier roman en cours de rédaction !

En effet, l’histoire de ce roman était à l’origine parfaitement contemporaine puisqu’elle se situait durant l’année 2020, un calendrier des évènements romancés qui cadre désormais assez mal avec la réalité : « J’ai jeté un œil aux copies que j’avais écrites et j’ai vu qu’à un moment donné deux de mes personnages partaient en croisière » déclare King, « Je me suis alors dit : Bah, non, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui parte sur un bateau de croisière cette année. » Désormais, le nouveau roman de Stephen King place son action en 2019, une année presque tranquille au vu des événements actuels…