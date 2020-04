Resident Evil 3 (remake) : 2 millions de ventes en 5 jours !

C’est le carton du jour : malgré des critiques un peu plus mitigées qu’attendues (notamment à cause de sections manquantes du titre original), le remake de Resident Evil 3 réalise un joli score sur PS4. En seulement 5 jours de commercialisation, le jeu culte de Capcom a ainsi atteint les 2 millions de ventes dans le monde ! C’est presqu’aussi bien que le remake de Resident Evil 2, qui en une semaine avait touché la barre des 3 millions de ventes. La saga horrifique reste donc une valeur sûre, plus de 20 ans après sa première apparition sur PlayStation, et confirme au passage que les studios ont un réel intérêt économique à miser sur les remake modernisés. En tout et pour tout, la licence Resident Evil (RE pour les intimes) se rapproche des 100 millions de ventes (95 millions exactement).

Le remake de Resident Evil 3 est en vente sur Amazon, version PS4 et Xbox One.