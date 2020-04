La NASA fête les 50 ans de la mission Apollo 13

Aujourd’hui est un jour bien particulier pour l’agence spatiale américaine. Le 11 avril 1970, après deux jours de mission, l’équipage d’Apollo 13 a réussi son retour sur Terre, abandonnant l’alunissage initialement prévu après une impressionnante explosion qui avait pratiquement paralysé l’appareil spatial. Les équipes au sol ont travaillé d’arrache-pied pour que les astronautes puissent revenir en sécurité malgré l’accident qui est à l’origine de la fameuse phrase reprise de nombreuses fois depuis : « Houston, we’ve had a problem. » Elle est attribuée au commandant Jim Lovell, dont la réaction pragmatique et la façon d’annoncer le problème suscite encore et toujours au moins le sourire.

Malheureusement, aucun événement n’est prévu en présentiel, épidémie de COVID-19 oblige, mais la NASA a quand même tenu à marquer le coup avec un documentaire, Apollo 13 : Home Safe. On y trouve des images d’archives et autres interviews, entre autres de Lovell, mais aussi des directeurs de vol Gene Kranz et Glynn Lunney, ainsi que de l’ingénieur Hank Rotter. Pour ceux qui voudraient pousser l’expérience jusqu’au bout, Apollo 13, film de Ron Howard avec Tom Hanks qui en retrace les événements, est disponible sur la majorité des plateformes de streaming.