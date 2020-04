Depuis l’arrivée et la popularisation des réseaux sociaux sur nos ordinateurs, puis directement dans nos poches toute la journée avec nos smartphones, de nombreux soucis impactant directement la santé mentale, parfois même physique des utilisateurs ont fait surface. Pressions sociales nouvelles, harcèlements divers et variés, ou encore un alter-ego virtuel qui prend trop souvent le dessus, il est devenu évident que l’on passe beaucoup trop de temps sur ces réseaux. Et cette idée s’est tellement popularisée que Facebook, sorte de boîte de Pandore virtuelle, a décidé d’agir pour aider ses utilisateurs à décrocher quand le besoin se fait sentir.

En effet, la firme a annoncé il y a peu l’arrivée d’un « Quiet Mode », supposée limiter le temps passé sur l’application, et donc le stress qui peut en résulter. La fonction est simple : une fois activée, on décide du temps de pause que l’on veut prendre, et les notifications push seront désactivées pour cette durée. Si l’utilisateur se connecte avant la fin du compte à rebours, il arrive sur une page lui rappelant qu’il a décidé de prendre ce temps pour lui, loin du réseau. Vous avez bien lu : Facebook vient d’inventer le mode silencieux. La fonction devrait être déployée pour tout le monde d’ici peu.