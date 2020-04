Nintendo l’assure, il ne faut pas nettoyer les Joy-Cons à l’alcool

Avec la crise sanitaire, l’épidémie qui frappe le monde et les mesures de confinement qui en découlent, les moins maniaques d’entre nous peuvent se retrouver avec des pulsions de nettoyage soudaines, et certains en passent ainsi à la désinfection globale de tout ce qui passe entre leurs mains. Selon Nintendo, il ne faut cependant pas en arriver là en ce qui concerne la Switch : que ce soit à l’alcool, ou même aux lingettes désinfectantes, ces procédés abîment considérablement les manettes et leur finition. En effet, selon un tweet du Nintendo Customer Service, l’alcool « pourrait effacer les couleurs ou déformer le plastique. »

L’entreprise déconseille également tous les autres produits dédiés au nettoyage, qui pourraient également abîmer les parties en plastique. Elle conseille plutôt de simplement utiliser un chiffon sec et doux, ce qui ne convaincra clairement pas tous les utilisateurs ayant peur d’une contamination de leur matériel. Quand même Apple change ses recommandations pour autoriser le nettoyage « doux » à base d’alcool ou autres produits nettoyants pour ses appareils, rien d’étonnant à ce que l’on s’inquiète quant au nettoyage de son hardware.