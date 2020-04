Ships of Fortune, la prochaine extension Sea of Thieves, arrive ce mois-ci

Microsoft n’a clairement pas fini de travailler sur Sea of Thieves, son jeu d’aventure et de piraterie exclusif. En effet, après avoir déclaré il y a peu que le titre arriverait sur Steam, où il rencontrera sans doute une deuxième jeunesse, Rare vient d’annoncer la date d’arrivée de sa prochaine extension Ships of Fortune : cette dernière arrivera le 22 avril, soit dans une dizaine de jours à peine. Et au niveau du contenu, les joueurs vont être pour le moins gâtés, et pas uniquement parce que les adorables chatons pirates arrivent sur le jeu.

Ships of Fortune apportera ainsi son lot de nouveautés, principalement au niveau des sociétés commerciales : il deviendra possible de devenir officiellement émissaire d’une d’entre-elles, moyennant bien entendu un paiement rubis sur l’ongle. Une fois cette formalité passée, l’entreprise en question vous proposera des missions spéciales, qui auront une récompense proportionnelle à votre niveau d’entente. Notons également qu’une nouvelle structure va faire son apparition, The Reaper’s Bones, et qu’il s’agit là de pirates sans règles ni code, aussi les rejoindre sera probablement la meilleure solution pour ne pas les avoir sur le dos.