L’Arcep dévoile une cartographie détaillée du réseau internet fixe en France

La promesse est enfin tenue : sur un site dédié baptisé Ma Connexion Internet, l’Arcep dévoile une cartographie extrêmement détaillée du réseau internet fixe sur toute la France. Ce service destiné à la fois aux particuliers et aux entreprises permet de se renseigner sur le type de connexion (ADLS, Fibre, satellite) et surtout le débit internet disponibles à une adresse donnée. Même s’il existe une marge d’erreur (les débits affichés sont théoriques), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes a abattu un travail de titan pour nous fournir ce site de référence, d’autant plus que les données affichées concernent réellement toute la France, hormis quelques rares zones qui ne sont pas encore renseignées.

L’autre gros atout de cette carte interactive est de proposer des éléments de comparaison entre les différents opérateurs. Vous souhaitez savoir quel opérateur propose la meilleure offre de débit sur une adresse précise en France ? La carte de l’Arcep fournit généralement la réponse. On notera enfin que le service intègre un test d’éligibilité (fibre, câble, 4G Fixe, haut débit et très haut débit radio + satellite et ADSL). Le site Ma Connexion Internet est encore en phase bêta, mais l’Arcep promet de livret le service « fini » dès l’automne prochain.