Radiohead : le groupe de rock culte diffusera des concerts inédits sur YouTube

Fidèle à sa réputation de groupe engagé et généreux avec ses fans, Radiohead a décidé de faire un joli cadeau à tous les confinés amateurs de musique : plusieurs concerts encore inédits du groupe seront gratuitement diffusés sur YouTube. Le premier concert « Live from A Tent in Dublin » est prévu pour ce soir 23 heures (voir la vidéo en lien). Ce concert s’est déroulé à Dublin le 7 octobre 2000, soit en même temps que la sortie de l’album KID A, un album qui opérait un changement de style radical vers la musicale électronique de type expérimental. D’autres concerts-live seront diffusés ces prochaines semaines, de quoi se remémorer avec plaisir ces moments de communion musicale collective… et regretter sans doute un peu plus d’être confinés chez soi comme de vulgaires sardines en boite (mais c’est véritablement pour la bonne cause : restez chez vous !).