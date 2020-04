Cannibal Holocaust : le réalisateur du film horrifique culte annonce le jeu Cannibal (teaser)

Ruggero Deodato est le réalisateur de l’une des sagas horrifiques les plus cultes du 7ème art : Cannibal Holocaust et ses 3 « suites » ont bouleversé la façon de faire des films d’horreur, notamment grâce à l’usage ingénieux de la caméra à l’épaule et à des choix de plans proches du documentaire. Le « found-footage » deviendra par la suite un style de tournage à part entière, qui trouvera sa pleine consécration avec l’immense succès du film Blair Witch Project. A 80 ans bien tassé, Ruggero Deodato aurait pu se contenter de profiter de sa retraire de réalisateur culte, mais ce dernier vient de créer un sacré buzz en annonçant un nouveau projet Cannibal, qui cette fois ne sera autre… qu’un jeu vidéo !

On ne sait pas encore grand chose de la trame ou du gameplay de ce titre, si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu d’aventure essentiellement narratif. L’illustration du teaser laisse aussi comprendre qu’il s’agira une nouvelle fois d’une bande d’aventuriers confrontés à de dangereux mangeurs de chair humaine. Cannibal, le jeu, sera disponible cet hiver sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, et sur les appareils mobiles iOS et Android.