OnePlus 8 et 8 Pro : les prix en euros fuitent (et ça pique)

OnePlus va une nouvelle fois augmenter ses prix pour ses nouveaux smartphones. Les tarifs pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont fuité et devraient s’échelonner de 719 à 1 019 euros en Europe.



Voici les prix des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro dans le détail :

OnePlus 8 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 719 ou 729 euros selon les pays

OnePlus 8 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 819 ou 829 euros selon les pays

OnePlus 8 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 919 ou 929 euros selon les pays

OnePlus 8 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 009 ou 1 019 euros selon les pays

En comparaison, le OnePlus 7T lancé l’année dernière a été proposé à partir de 599 euros au lancement. Pour le OnePlus 7T Pro, le prix au lancement était 759 euros. On peut donc dire qu’il y a une belle différence entre cette génération et la prochaine qui sera présentée le 14 avril. Il est possible que ce soit en partie lié au support de la 5G.

Le prix sera donc élevé, mais OnePlus restera moins cher que la concurrence. Le Xiaomi Mi 10 5G est à 799 euros et l’OPPO Find X2 5G est proposé à 999 euros.