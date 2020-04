Les fichiers Linux vont s’intégrer dans l’Explorateur de Windows 10

Microsoft continue d’améliorer la prise en charge des éléments propres à Linux dans Windows 10. Le groupe annonce aujourd’hui une nouvelle étape avec l’intégration des fichiers Linux au sein de l’explorateur de fichiers de son système d’exploitation.

Ceux qui ont Windows Subsystem for Linux (WSL) installé verront une nouvelle icône à gauche de l’explorateur de fichiers de Windows 10. Il s’agit du pingouin de Linux. Un clic dessus donnera un aperçu à toutes les distributions Linux en place et à tous les fichiers qui sont rattachés.

C’est testé en ce moment même avec la nouvelle version test de Windows 10 distribuée aux membres du programme Windows Insider. Le numéro de build de la nouvelle version est 19603. Microsoft attend les retours des testeurs sur cette intégration avant de la proposer à tout le monde dans une future mise à jour stable de Windows 10.

Il est certain que cet ajout dans l’explorateur de fichiers sera intéressant pour certaines personnes et non le grand public. Ce dernier ne verra de toute façon pas le raccourci étant donné qu’il n’a pas mis en place tout ce qu’il faut pour avoir une intégration des éléments de Linux dans Windows 10.