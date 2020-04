CD Projekt l’affirme : Cyberpunk 2077 n’aura pas de retard

En pleine crise sanitaire avec l’épidémie de COVID-19, de nombreux studios se voient obligés de retarder considérablement la sortie de leurs titres : économiquement peu viables en cas d’arrivée dans ce contexte, ou simplement pas finis à cause des conditions de travail pour le moins compliquées, les jeux indépendants sont les premiers à accuser le coup. Mais certains studios parviennent à garder le cap malgré la tempête. C’est le cas de CD Projekt, qui a affirmé que Cyberpunk 2077, son prochain « blockbuster », arriverait bel et bien pour la date prévue en septembre.

L’annonce a été faite dans le cadre d’un retour sur 2019 pour le studio, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’enthousiasme est le maître mot. Après trois semaines de télétravail, les retours permettent apparemment à l’équipe d’affirmer que « les opérations peuvent se poursuivre », et que la motivation est toujours présente. On peut comprendre cet optimisme : les revenus des ventes de leurs titres ont augmenté de 44% par rapport à l’année précédente, grâce à The Witcher 3 dont la popularité a connu un regain avec son adaptation Netflix. Reste à voir si cette positivité sera toujours de rigueur d’ici la fin de la crise qui s’annonce pour le moins difficile.