Les Français passent plus de temps sur leurs smartphones depuis le confinement

Le confinement oblige les Français à trouver des passe-temps et l’un d’entre eux n’est autre que le smartphone. Une étude réalisée par Ifop, à la demande d’Oppo, révèle que 62% des Français déclarent augmenter leur temps devant leur écran mobile : 45% d’entre eux passent plus de trois heures par jour sur leur smartphone.

Ce phénomène est encore plus important chez les millennials (personnes qui ont entre 15 à 34 ans) qui sont 75% à avoir augmenté leur durée d’utilisation, dont 72% déclarent passer plus de trois heures par jour sur leur smartphone.

Parmi les trois usages les plus sollicités par les utilisateurs de smartphones durant cette période, on retrouve la navigation sur Internet (56%), la consultation et la rédaction d’e-mails (58%) et les applications de messagerie (59%). Plus d’un tiers des Français (40%) — et plus de la moitié des millennials (55%) — ont téléchargé de nouvelles applications de jeux (30%), réseaux sociaux (28%) et d’activité physique (24%).

En outre, l’étude révèle les attentes des Français au niveau des smartphones. 47% disent vouloir une meilleure autonomie, 38% demandent une meilleure protection des données et 32% aimeraient bien voir la vitesse de recharge être plus rapide. Du côté des millennials, 50% sont préoccupés par l’autonomie, 32% par le temps de charge, 32% par la qualité de l’appareil photo et 29% par l’espace de stockage.