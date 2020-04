The Last Campfire : les 5 premières minutes du prochain jeu d’Hello Games (No Man’s Sky)

Les petits génies de Hello Games ne passent pas tout leur temps à produire des mises à jour pour No Man’s Sky. Le studio de travaille d’arrache pied sur son prochain titre, un jeu d’aventure au rythme lent baptisé The Last Campfire. Une vidéo des 5 premières minutes du jeu a été diffusée lors du dernier Inside Xbox, avec les commentaires de Steven Burgess, Chef Designer sur le projet. Burgess confirme qu’au delà de sa direction artistique « kawai » (et qui lorgne sur l’excellent Sky : Children of the Light de thatgamecompany), The Last Campfire bénéficiera d’une trame narrative plus sombre qu’attendue, avec de réels enjeux. Les graphismes du jeu ne feront pas exploser les perfs du GPU de la Xbox One X (sur laquelle a été enregistrée la vidéo), mais la direction artistique semble parfaitement maitrisée. En ce qui concerne le gameplay, ces 5 premières minutes nous dévoilent surtout des phases d’aventure agrémentées de « puzzles » plutôt simples, mais l’on a sans doute pas vu grand chose après aussi peu de temps de jeu. The Last Campfire sera disponible cet été sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch