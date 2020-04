USA : La police utilise la sirène de The Purge pour signaler le couvre feu

Afin de lutter contre les progrès de l’épidémie de COVID-19, à l’origine d’une crise sanitaire et économique inédite, des mesures de confinement et de couvre-feu ont été prises dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis. Et les habitants de la Louisiane ont probablement eu peur d’un durcissement bien soudain de ces décisions : la police de Crowley, en Louisiane, a utilisé pour signifier le début du couvre-feu la sirène que l’on entend dans les films de la franchise The Purge. Pour ceux qui seraient complètement passés à côté de ces films, ce son marque une fois par an le début d’une période de douze heures durant lesquelles la notion de crime n’existe plus.

Après avoir reçu de nombreux appels et plaintes, le shérif local a présenté ses excuses, en affirmant n’avoir eu aucune connaissance de l’origine cinématographique de cette sirène, et par conséquent de ses implications. Il a également assuré que son département n’utiliserait plus de sirènes quoi qu’il arrive pour marquer le début du couvre-feu. Espérons en tout cas qu’il ne s’agit pas là d’une malheureuse coïncidence, et que les mesures ne vont pas empirer dans ce sens.