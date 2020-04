Dead Cells arrive sur Android le 3 juin

Le studio français Twinoid, grand acteur du monde du jeu flash sur la fin des années 2000, avait réussi à créer la surprise en sortant Dead Cells, un excellent rogueligue au succès critique et commercial retentissant. Le jeu a alors été porté sur la plupart des plateformes disponibles, arrivant même sur iOS l’été dernier, peu après l’annonce d’une version Android. Cette dernière est désormais bien proche, puisque le développeur vient d’annoncer qu’elle arriverait sur nos portables le 3 juin, dans un peu moins de deux mois.

Le prix du titre n’a pas encore été annoncé, mais on peut se dire sans trop spéculer qu’il ne s’agira pas d’un modèle économique de freemium : la version iOS était sortie à 8.99 euros, puis passée à 5.99. D’après Playdigious, chargé du port, il est d’ores et déjà possible de se pré-enregistrer sur le Play Store, et ainsi de bénéficier d’une remise de 10% sur le prix total. Même s’il ne sera malheureusement pas possible de transférer sa sauvegarde depuis les autres support, il s’agit tout de même de la version complète du jeu, hors DLC Rise of the Giant et The Bad Seed qui arriveront plus tard selon le studio.