Lego Super Mario : une date de commercialisation pour le set Lego et ses packs additionnels

Lego Super Mario, le set Lego qui s’appuie sur l’univers du jeu vidéo Super Mario, a enfin une date de commercialisation. Le set sera disponible sur la boutique française Lego le 1er août prochain au prix de 59,99 euros la boite de base. Les packs additionnels Bowser et Piranha seront facturés 29,99 euros l’unité. Rappelons que le set Super Mario comprend des éléments de décors (dont bien sûr des champignons et de blocs bonus) ainsi qu’une figurine Mario-Lego équipée d’une puce Bluetooth pour la synchronisation avec le smartphone (iOS et Android) : le set propose des effets sonores et visuels (Mario bouge ses yeux grâce à des mini-écrans LCD) en fonction de certaines interactions avec des éléments du décor (voir vidéo ci-dessous). Ce type de jouet interactif préfigure sans doute ce que seront les futurs sets Lego, soit des jouets de construction « augmentés » par la technologie.