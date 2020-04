Aidez la science (et Mayim Bialik) en jouant à Borderlands 3

En cette période d’épidémie, et par conséquent de confinement, les jeux vidéos sont devenus un loisir de premier choix, à tel point que même l’OMS les conseille pour faire passer le temps. Mais plus qu’un passe-temps ludique, on peut lier l’utile à l’agréable et faire progresser la science grâce à Borderlands 3. Plus précisément, le titre propose un mini-jeu développé par des scientifiques, et qui vous fera gagner des récompenses in-game. Et qui de mieux pour vous présenter ce projet que l’excellente Mayim Bialik, principalement connue pour son rôle d’Amy dans Big Bang Theory, mais également spécialiste en neurosciences?

Ainsi, pour résumer, le mini-jeu Borderlands Science présente une série de niveaux en mode puzzle game. Jusqu’ici, rien de bien extraordinaire. Mais pour chaque niveau terminé, ce sont également des d’erreurs informatiques qui sont corrigées, aidant ainsi les scientifiques dans leurs recherches sur le le micro-biome intestinal humain. A terme, une meilleure compréhension dans ce domaine peut mener à des solutions plus efficaces contres l’obésité, le diabète, voire même la dépression. On ne sait pas encore si ce mini-jeu est présent de façon définitive, et on salue dans tous les cas l’initiative Microsetta.