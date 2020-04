Le fondeur chinois SMIC se lance dans la production de puces 7nm

SMIC a beau ne pas bénéficier de la couverture médiatique des géants du secteur que sont Snapdragon, Samsung ou TSMC, le fondeur est bien le numéro un en Chine. Dans le secteur des processeurs mobiles, la concurrence bataille principalement sur la finesse de gravure, (TSMC a même commencé à tester la gravure en 5 nm) et dans ce contexte, SMIC refuse de s’en tenir au salaire service minimum : le fondeur s’apprête à lancer la production de puces gravées à 7 nm (selon le procédé N+2 et non EUV), ce qui devrait offrir un gain de densité de transistors de 63% et une réduction du die de 55%.

Un processeur mobile SMIC

La production 7 nm de SMIC démarrera à la fin de l’année en cours, en petites quantités dans un premier temps. Malgré cette annonce, le géant chinois semble accuser une bonne génération de retard face à ses principaux concurrents : TSMC et Samsung maitrise la gravure 7 nm depuis plus d’un an et testent déjà les premières puces 5 nm… qui devraient même faire leur grand début avec le A14 Bionic des prochains iPhone 12 !