Samsung surprend en s’attendant à un bénéfice en hausse pour le 1er trimestre

Samsung a publié ses estimations pour le premier trimestre de 2020 et il y a une surprise. Le constructeur dit que son bénéfice devrait avoir augmenté après avoir connu une chute un an plus tôt. Samsung évoque 6 400 milliards de wons (5,23 milliards d’euros) de bénéfice, contre 6 200 milliards de wons (5,1 milliards d’euros) il y a un an.

Cela s’explique par les ventes solides de puces ayant permis de compenser en partie le déclin de la demande pour les smartphones et télévisions qui a été provoqué par l’épidémie du coronavirus. Samsung profite d’une demande accrue de puces de la part des fabricants d’ordinateurs et des data centers.

Pour le chiffre d’affaires, Samsung s’attend à 55 000 milliards de wons (45 milliards d’euros), là où il était de 52 390 milliards de wons à la même période il y a un an. Mais tout n’est pas positif pour autant.

En effet, Samsung s’attend dans le même temps à un recul plus marqué de ses ventes de téléphones portables et de matériel électronique grand public dans le trimestre actuel alors que le coronavirus s’est propagé en Europe et aux États-Unis — deux marchés majeurs pour ses smartphones et ses télévisions haut de gamme.