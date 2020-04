[#Promo] Forfait B&You 75 Go à 13,99 €/mois (à vie) + 3 mois gratuits à Spotify premium

Bouygues Telecom lance une nouvelle offre intéressante. L’opérateur propose un forfait avec 75Go de quota Internet pour 13,99€/mois. Ce tarif est valable à vie et non pendant la première année comme c’est parfois le cas chez la concurrence.



L’offre inclut les éléments traditionnels d’un forfait mobile de nos jours, à savoir les appels, SMS et MMS illimités. Pour Internet, le quota mensuel est de 75 Go. Vous avez droit en plus à 3 mois gratuit de Spotify Premium.

En outre, le forfait peut être utilisé en Europe et dans les DOM. Il y a là aussi les appels, SMS et MMS illimités. Pour Internet, le quota mensuel est de 8 Go.

Le forfait à 13,99€/mois à vie est disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Il est sans engagement. Il existe aussi une offre avec 100Go de data et 10 Go utilisables en Europe/DOM pour 15,99€.