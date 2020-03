Les ventes de PC sont en hausse avec la montée du télétravail

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. C’est le cas des fabricants d’ordinateurs pour qui les ventes ont augmenté ces dernières semaines grâce au coronavirus et plus exactement grâce à ses répercussions, à savoir le télétravail qui se développe.

« La demande sur le segment professionnel était soutenue depuis déjà un moment. Mais on constate actuellement une hausse additionnelle de 15 à 20 % liée au développement du télétravail », explique Eric Lallier, le patron de Lenovo France, auprès des Échos. Dell et HP ont le même discours, tout comme Acer. « C’est indéniable. Sur la dernière semaine, nous avons fait +20% sur les produits professionnels – PC portables et Chromebooks », indique Angelo d’Ambrosio, le patron d’Acer France. « Les entreprises, et aussi certaines écoles privées, s’équipent. Pour l’instant, la marchandise est là. Mais si l’on continue sur cette lancée, il pourrait y avoir des ruptures d’ici un mois, un mois et demi », continue le dirigeant.

Point intéressant, il souligne que beaucoup d’entreprises utilisent G Suite (un ensemble de logiciels de travail collaboratif commercialisés par Google) sur Windows. Et ces sociétés en question commencent à adopter les Chromebooks qui, par définition, tournent sous Chrome OS parce qu’on retrouve l’univers de Google. Elles représentent 3% du parc installé, « mais on se dirige vers plus de 5 % à la fin de l’année », explique le dirigeant.

L’année 2020 risque en tout cas d’être positive pour les constructeurs de PC. Il y a d’abord eu l’abandon de Windows 7 en janvier, ce qui pousse les entreprises qui ne l’ont pas encore fait à se mettre à niveau et à passer sur Windows 8.1 ou Windows 10. Beaucoup préfèrent acheter de nouveaux ordinateurs plus récents avec Windows 10 pré-installé, ce qui fait le bonheur des constructeurs. Il y a maintenant le télétravail qui se développe dans de nombreux pays, dont en France, au vu de la situation avec le coronavirus.