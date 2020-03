LEGO Super Mario : le jeu physique qui réunit les petites briques et l’univers de Mario

Nintendo et LEGO se sont associés pour créer LEGO Super Mario, un jeu physique hybride entre l’univers du jeu vidéo et celui des petites briques colorées. Destiné aux plus jeunes, LEGO Super Mario est un set de briques LEGO avec des personnages et des éléments de décors tirés de Super Mario. On retrouve donc les champignons, le plombier à moustache (avec un écran intégré), Bowser, la princesse Peach, et bien sûr de quoi construire son petit parcours de plateforme. Certains éléments du jeu seront connectés en Bluetooth, et d’autres encore pourront interagir avec les personnages (lumière, son, etc.). On remarque en outre que l’ambiance sonore est parfaitement raccord avec le jeu vidéo d’origine, un niveau de détails qui devrait convaincre quelques parents à se lancer dans l’aventure avec leurs bambins (nostalgie quand tu nous tiens…). LEGO super Mario n’a encore ni prix ni date de sortie, mais Nintendo nous promet de nouvelles infos pour très bientôt.