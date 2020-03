Thor 4 : Christian Bale jouera bel et bien le méchant du film

Après les rumeurs, place à la confirmation. Christian Bale sera bel et bien le méchant de Thor: Love and Thunder, le quatrième film Thor qui sortira au cinéma le 3 novembre 2021.

L’information a été confirmée par Tessa Thompson, qui joue Valkyrie dans Thor: Ragnarok et dans Avengers: Endgame. « Christian Bale va jouer notre méchant, ce qui va être fantastique », a-t-elle déclarée à ET Online. « J’ai lu le scénario. Je ne peux pas vous en dire plus. Beaucoup de SMS passionnants ont été échangés entre Natalie [Portman] et moi. Nous allons nous amuser. Taika [Waititi] est en train d’écrire et de s’occuper de la réalisation. Quelques visages familiers. De nouvelles personnes qui entrent dans le mélange », a-t-elle ajouté.

Quel sera le méchant incarné par Christian Bale ? La réponse n’est pas connue pour l’instant. Tessa Thompson a seulement dit qu’elle sera le « Roi » Valkyrie. « Elle est roi. Si elle ne peut pas trouver sa reine, elle sera juste roi et reine en même temps », a-t-elle déclaré.

Les détails de Thor: Love and Thunder sont plutôt légers pour l’instant. Le principal point dévoilé est que Natalie Portman, qui incarne Jane Foster dans les deux premiers films, sera de retour et sera surtout Thor. Mais que les fans de Chris Hemsworth (qui joue Thor depuis le début) se rassure : l’acteur sera bel et bien là dans le nouveau film.