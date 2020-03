Le prochain Rover de la NASA à destination de Mars s’apellera Perseverance

Le prochain Rover de la NASA destiné à fouler le sol martien s’appellera donc Perseverance. L’agence spatiale avait lancé le concours Name the Rover Contest afin de permettre à des milliers de jeunes américains de soumettre une proposition de nom pour le Rover (qui jusqu’ici s’appelait Mars 2020). 9 noms s’étaient retrouvés en « finale » – Clarity, Courage, Endurance, Fortitude, Ingenuity, Promise, Tenacity, Vision et Perseverance ; après un vote de 77000 personnes et l’avis d’experts, c’est donc Perseverance qui a été choisi.

Say hello to PERSEVERANCE! After months of sorting through 28,000+ possible names and 770,000 public votes for the #Mars2020 rover, we have a winner. Follow @NASAPersevere for the latest updates on our newest mission. https://t.co/vhZ7f45pLD pic.twitter.com/0ya6X1Gm5E — NASA JPL (@NASAJPL) March 5, 2020

Le nouveau nom du Rover a été imaginé par Alexander Mather, un collégien de Virginie, qui a accompagné sa proposition d’un superbe texte : « Curiosity. InSight. Spirit. Opportunity. Si vous réfléchissez, tous ces noms d’anciens rovers martiens sont des qualités que nous possédons en tant qu’êtres humains. Nous sommes toujours curieux et cherchons des opportunités. Nous avons l’esprit et la perspicacité nécessaires pour explorer la Lune, Mars et au-delà. Mais, si les rovers doivent symboliser nos qualités dans cette course à l’espace, nous avons oublié la chose la plus importante. La persévérance ! ».

Le Rover Perseverance décollera pour Mars entre le 17 juillet et le 5 août 2020. L’atterissage est prévu le 18 février 2021.