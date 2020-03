Oppo dévoile l’OPPO Find X2 : dalle QHD+ 120 HZ, 5G, Snapdragon 865, recharge ultra rapide, etc.

Après le nouveau Reno 3 Pro moyen de gamme, Oppo nous dévoile l’OPPO Find X2, un smartphone aux spécifications cette fois très haut de gamme. Le nouveau Find X coche toutes les cases des composants upper-class, à commencer par un écran AMOLED QHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 HZ. Cet écran sans aucune bordures intègre en sus un capteur d’empreintes ainsi qu’une caméra poinçon (selfie) de 32 MPx. A l’intérieur du bouzin, le processeur Snapdragon 865 (compatible 5G) épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de capacité de stockage , et une batterie 4260 mAh 65W compatible avec le système de recharge ultra rapide SuperVooc 2.0 (100% de charge en 38 minutes seulement, et 60% de charge en 15 minutes !).

Le bloc photo arrière à trois capteurs le lésine pas plus sur les specs : le capteur principal est un 12-bits 48 MPx (compatible RAW), et l’on compte aussi un 13 MPx téléobjectif (avec zoom hybride x10 et zoom numérique x60) ainsi qu’un ultra grand angle de 48 MPx. Côté vidéo, l’Oppo Find X est capable d’enregistrer en 4K 60 fps HDR 10 bits (ouf!), le tout bien sûr stabilisé (OIS). Difficile de faire plus complet. L’Oppo Find X2 Pro sera disponible à la vente au mois de mai en France. Le prix est de 1199 euros. L’une des modèles (Orange) arborera une coque en cuir résistant à l’eau et à l’huile.