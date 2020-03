Orange : les chaînes Canal+ gratuites pendant quelques jours

Voir gratuitement Canal+ va être possible pour les abonnés d’Orange et Sosh. Les 6 chaînes du bouquet de base seront diffusées en clair du 12 au 15 mars.

Les chaînes disponibles seront :

Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 40)

Canal+ Sport (canal 41)

Canal+ Séries (canal 42)

Canal+ Family (canal 43)

Canal+ Décalé (canal 44), devenant Sport Week-end le samedi et le dimanche

Durant ce long week-end, Canal+ compte diffuser les films Aladin, Big Eyes, Captain Marvel, Celle que vous croyez, The Green Hornet, The Hole in the Ground, Qui a tué Lady Winsley et Turbo. Il y aura aussi du sport avec les matchs de football de Ligue 1, de Premier League, du golf avec le PGA Tour, du hockey sur glace avec le championnat de la NHL, l’IndyCar avec le Grand Prix de Saint Petersbourg et le retour de la F1 avec le Grand Prix d’Australie. En outre, des épisodes des séries Zérozérozéro, Shrill, Hippocrate, Bureau des légendes (saison 4) et Viking (saison 6) seront proposés.

Les clients fixes d’Orange et Sosh n’ont rien à faire de particulier pour bénéficier des chaînes Canal+ gratuitement : il suffira de se rendre sur les chaînes directement entre le 12 et le 15 mars.