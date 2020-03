Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro : Xiaomi dévoile de puissants smartphones pour le jeu mobile

Comme annoncé, Xiaomi vient de dévoiler les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro, deux modèles de smartphones conçus pour le jeu mobile. Commençons par les specs qui distinguent ces deux modèles, c’est à dire pas grand chose : la dalle du Black Shark 3 Pro est un 7,1 pouces QHD+, contre 6,3 pouces FULL HD+ pour le Black Shark 3, le Black Shark 3 Pro a droit à une batterie 5000 mAh (recharge rapide 65 W), contre 4720 mAh pour le Black Shark 3, le Black Shark Pro peut monter jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de capacité de stockage contre 8 Go (LPDDR5) et 256 Go de stockage pour le modèle « de base ». Surtout, surtout, le Black Shark 3 Pro dispose de véritables « gâchettes » physiques comme sur les manettes de consoles, alors que le Black Shark 3 se contente de deux zones tactiles placées sur les tranches de l’appareil.



Pour le reste, tout est à l’unisson : les dalles AMOLED à retour haptique ont une fréquence de rafraichissement de 90Hz, le Snapdragon 865 est de rigueur (épaulé par un système de refroidissement interne par ventilo), tout comme la 5G et le WiFi 6. On trouve aussi un bloc photo à trois capteurs (64 MPx f/1.8, 13 MPx grand angle et un 5 MPx pour le calcul de la profondeur de champ), et un capteur unique de 20 Mpx en face avant. Xiaomi propose aussi deux mini-manettes clipsables comme des JoyCon qui amélioreront sans doute le confort de jeu.

Le Black Shark 3 sera proposé à la vente en Chine le 6 mars prochain au tarif de 500 dollars environ pour la version de base (8 Go de RAM et 128 Go de stockage). Trois coloris seront disponibles, le noir, le gris ou l’argent. Le Black Shark 3 Pro sera dispo le 17 mars au prix de 675 dollars (8 Go de RAM et 128 Go de stockage). Deux coloris seront disponibles, le noir ou le gris métallisé. Xiaomi ne donne encore aucune date de lancement pour l’Europe.