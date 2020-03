Oppo dévoile le Reno 3 Pro, un smartphone avec bloc photo 4 capteurs et la recharge rapide

Oppo vient de dévoile l’Oppo Reno 3 Pro, un smartphone moyen de gamme (et sans 5G) dont certaines spécifications n’ont rien à envier au haut de gamme : dalle AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, et sans bordures (taux d’occupation de 91,4 de la face avant), capteur d’empreintes intégré à la dalle, poinçon pour les deux capteurs « selfie » (44 MPx + 2 MPx pour le calcul de la profondeur de champ), processeur 8 coeurs MediaTek Helio P95, GPU IMG PowerVR GM 9446, 8 Go de RAM, 128 à 256 Go de capacité de stockage (+ port carte microSD), bloc photo arrière à 4 capteurs (64 MPx + 8 MPx ultra wide angle + 13 MPx en téléobjectif + 2 MPx pour le calcul de la profondeur de champ), et une batterie de 4025 mAh compatible recharge rapide VOOC Flash 4.0 (40W) permettant la recharge complète en seulement 50 minutes. Trois coloris sont proposés (Auroral Blue, Midnight Black et Sky White). Le Reno 3 Pro sera disponible en Inde à partir du 6 mars au prix de 29 990 roupies (370 euros) pour le modèle avec 128 Go de stockage et 32 990 roupies (407 euros) pour le modèle avec 256 Go. On ne se plaindrait pas de l’annonce d’une disponibilité prochaine en France…

L’Oppo Reno 3 Pro est le cousin éloigné du Reno 3 Pro 5G lancé en Chine il y a quelques mois, et comme son nom l’indique, il n’a pas la 5G