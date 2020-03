Sosh lance un forfait 50 Go à 14,99€/mois à vie

Sosh dégaine un nouveau forfait mobile sans engagement à 14,99€/mois qui ne change pas de prix après la première année. C’est la première fois que l’opérateur low-cost d’Orange applique ce principe, ses précédentes remises étaient valables pendant un an avant de voir le forfait repasser au prix normal.

Dans le forfait à 14,99€/mois, Sosh propose les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe. Le quota Internet est de 50 Go depuis la France et 8 Go depuis l’Europe (sauf en Suisse et en Andorre contrairement au forfait à 24,99€/mois).

L’avantage de Sosh est qu’il s’agit du réseau d’Orange, qui est toujours présenté comme le meilleur réseau de France aux tests de l’Arcep, le régulateur des télécoms. Vous êtes donc assurés d’avoir une très bonne couverture un peu partout en France.

Le forfait est disponible dès maintenant sur le site de Sosh pour 14,99€/mois. Il est proposé jusqu’au 30 mars à 9 heures.

Chez la concurrence, B&You propose un forfait 60 Go à 11,99€/mois ou 13,99€/mois si on veut Internet en illimité le week-end. Du côté de SFR RED, on retrouve là aussi un forfait 60 Go à 12€/mois. Aussi bien chez SFR RED que B&You, le prix est valable à vie.