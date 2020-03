Byte, le successeur de Vine, va commencer à payer les créateurs de vidéos

Byte annonce la mise en place d’un programme partenaire pour que les auteurs des vidéos puissent être payés. Les premiers détails ont été dévoilés à ce sujet par le service qui succède à Vine et permet de poster de courtes vidéos.

Le programme sera renouvelé plusieurs fois dans l’année (tous les 4 mois). Le premier débutera le 15 avril et sera limité à 100 créateurs au maximum. 250 000 dollars seront proposés lors de la première vague et chaque créateur sélectionné recevra son argent tous les mois.

Comme on peut s’en douter, Byte va choisir quels seront les 100 créateurs parmi toute la liste de ceux qui ont faite une demande. « Nous recherchons avant tout la créativité, la qualité et la passion », indique Byte. Il est précisé que l’originalité est un point important, tout comme le fait que les créateurs doivent être actifs et interagir avec les autres pour que de l’engagement se crée.

Byte va commencer à contacter les créateurs de vidéos à partir de cette semaine. Le service précise que le programme pour être payé est pour l’instant réservé aux personnes habitant aux États-Unis, mais il promet de faire le nécessaire pour que les utilisateurs dans le reste du monde puissent eux-aussi être payés à l’avenir. Une date précise pour l’international n’est pas communiquée pour l’instant.