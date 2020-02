Galaxy S20 : 2 fois moins de ventes que le Galaxy S10 au lancement

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont déjà disponibles à l’achat en Corée du Sud et ils arriveront dans une semaine en France et dans les autres pays. Il se trouve que les premières ventes sont décevantes, mais Samsung assure que ce n’est pas à cause du téléphone directement.

Samsung a vendu 70 800 exemplaires des différents Galaxy S20 pour l’instant. C’est deux fois moins que le Galaxy S10 lors de son lancement l’année dernière. 140 000 exemplaires avaient été vendus lors du premier jour. Le Galaxy Note 10, sorti en août, avait fait mieux avec 220 000 exemplaires vendus au lancement.

Selon un opérateur coréen cité par l’agence de presse Yonhap, les boutiques ont moins de trafic depuis le coronavirus et cela affecte le nombre de ventes. Il y a aussi le nombre de remises qui est moins important cette année de la part de Samsung. Enfin, le coronavirus a poussé Samsung à annuler certains rendez-vous locaux pour vanter ses nouveaux smartphones et les faire connaître au plus grand nombre.

En France, le Galaxy S20 sera disponible au prix de 909 euros. Cela sera à partir de 1 009 euros pour le Galaxy S20+ et à partir de 1 359 euros pour le Galaxy S20 Ultra.