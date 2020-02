Vivo Apex 2020 : un concept-phone sans boutons physiques et avec capteur photo/Gimbal

L’annulation du MWC a changé les plans de Vivo. En lieu et place d’une keynote consacrée à ses nouvelles gammes de smartphone, le fabricant a préféré dévoilé le Vivo Apex 2020, un concept-phone doté d’un écran courbe sans bordures, mais aussi sans encoches/poinçons, sans boutons physiques, et même sans port USB-C ! La dalle de l’Apex 2020 dispose d’un angle d’affichage de 120° grâce à la technologie FullView Edgeless tandis que le capteur « selfie » est situé sous la dalle. Le Wireless Super FlashCharge 60W permet une recharge de la batterie à très grande vitesse grâce, et le bloc photo au dos contient un capteur principal stabilisé par un Gimbal (comme sur les cams numériques ou les drones) et doté d’un zoom optique x5 à x7,5. Le Vivo APEX 2020 n’est pour l’instant qu’un concept, mais si l’on tient compte de l’accélération technologique, un tel appareil sera sans doute proposé à la vente dans les 12 mois.