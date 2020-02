Citroën AMI : la mini-voiture électrique sans permis pour 19,99 euros/mois !

Citroën a bien planché son sujet : l’AMI est un véhicule électrique ultra compact, taillé pour les zones urbaines, que l’on peut conduire à partir de 14 ans (sans permis) et surtout… peu cher ! Il suffira en effet de verser une première location de 3544 euros puis 19,99 euros/mois (durant 48 mois) pour en profiter toute l’année, ou débourser un peu plus de 6000 euros pour l’acheter « cash » en une fois (d’autres options de location son possibles, à la journée, au mois, ou même… à la minute).



Alors certes, l’AMI atteint péniblement la vitesse maximale de 45 km/h et l’autonomie de sa batterie ne dépasse pas les 70 km sur une charge, mais le véhicule est conçu avant tout pour les jeunes ou les adultes adeptes de très courts trajets en zone urbaine (ou qui n’ont pas/plus de permis). L’AMI peut aussi se targuer d’afficher un design « kawai » en rupture avec le parc auto actuel, sans oublier la pince support pour smartphone intégrée au tableau de bord ou bien encore le boitier DAT@AMI pour la connexion avec le smartphone (Android ou iOS). Cerise sur le pare-choc, l’AMI est proposée en sept version bien colorée, MY AMI ORANGE, MY AMI BLUE, MY AMI KHAKI, MY AMI GREY, MY AMI POP,MY AMI VIBE et AMI AMI (notez le jeu de mot « subtil » avec Miami).

Mais le plus beau sans doute est bien que l’AMI n’est pas un concept, même si le véhicule s’inspire énormément de l’AMI One Concept dévoilé l’an dernier. L’AMI sera en effet disponible à la vente/location dès le 30 mars prochain dans les boutiques FNAC et Darty (avec qui Citroën a passé un contrat de distribution). J’en connais un qui va craquer…