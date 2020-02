Let’s Encrypt passe le cap du milliard de certificats HTTPS gratuits distribués

Il y a de plus en plus de sites en HTTPS aujourd’hui et Let’s Encrypt y est pour beaucoup. Cette plateforme permet d’avoir un certificat HTTPS gratuit, là où il fallait obligatoirement passer par des groupes facturant l’opération auparavant. Il se trouve que Let’s Encrypt a passé un cap de taille : celui d’avoir distribué un milliard de certificats HTTPS.

« Une chose qui est différente maintenant, c’est que le Web est beaucoup plus chiffré qu’il ne l’était avant », explique Let’s Encrypt.. En juin 2017, environ 58% des pages chargées étaient en HTTPS dans le monde et c’était 64% aux États-Unis. Aujourd’hui, 81% des pages chargées sont en HTTPS dans le monde entier et cela monte à 91% aux États-Unis ! « C’est un résultat incroyable. C’est beaucoup plus de vie privée et de sécurité pour tout le monde », souligne Let’s Encrypt. En outre, 192 millions de sites utilisent les certificats HTTPS de Let’s Encrypt aujourd’hui, contre 46 millions en juin 2017.

Quelle différence entre un site HTTP et HTTPS ? La garantie déjà. L’internaute est assuré d’avoir le bon contenu qui a été chargé et non une page modifiée par un hacker par exemple. Il y a aussi la sécurité puisque les échanges sont chiffrés. Ainsi, on peut se connecter sur le site de sa banque ou faire un achat en ligne de manière sécurisée puisque les informations (comme le numéro de carte bancaire) ne sont pas accessibles en clair.

Les certificats de Let’s Encrypt sont uniquement valables 90 jours, contrairement aux certificats payants qui durent deux ans en moyenne. Mais il est tout à fait possible pour un site de renouveler (automatiquement) le certificat gratuit tous les trimestres. Cela explique pourquoi Let’s Encrypt gère 142 millions de sites et a distribué plus d’un milliard de certificats HTTPS.