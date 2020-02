Mort du célèbre créateur du Konami Code (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A Start)

En 1986, le développeur japonais Kazuhisa Hashimoto rajoute un code spécial dans le jeu Gradius (édité à l’époque par Konami pour la console Famicom) afin de pouvoir tranquillement le tester et y chercher des bugs sans craindre de perdre des points de vies au contact des monstres. Ce « Cheat Code », c’est une série de commandes – ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A Start – qui restera à la postérité pour une raison simple : Kazuhisa Hashimoto oubliera de retirer le code après la phase de test !

Cette somptueuse boulette fera du « Konami Code » le plus populaire des Cheats Code ; la série de commandes sera même reprise dans plus de 150 jeux (un record enregistré par le Guiness), soit pour rendre le jeu plus facile, soit pour accéder à un item caché ou un easter egg quelconque. Mais il n’y a pas de cheat code contre la Mort : l’ex-compositeur de Konami Yuji Takenouchi a annoncé il y a quelques heures sur son compte Twitter que Kazuhisa Hashimoto était décédé dans la nuit du 25 au 26 février à l’âge de 61 ans à peine.