Le Huawei P40 Lite est finalement officialisé avant la keynote du mois de mars

Finalement, Huawei aura préféré dévoiler le Huawei P40 Lite avant même la keynote du mois de mars (qui sera consacrée aux modèles de la gamme P40). Le fabricant craignait peut-être un écart de specs trop grand entre le P40 Lite et les modèles P40 « standard » ou Pro. Car (grand) écart il y aura : le Huawei P40 Lite est en effet un clone du Nova 6 SE vendu en Chine depuis le mois de décembre. L’écran 6,4 pouces FULL HD+ (et DCI-P3) se contente de la technologie IPS tandis que le vieillissant Kirin 810 assure les performances, épaulé par 6 Go de RAM. La capacité de stockage est fixée à 128 Go (+ carte microSD qui occupe l’un des deux slots d’emplacement de la double SIM). Un lecteur d’empreintes est situé sur la tranche droite du mobile et la batterie dispose d’une capacité de 4200 mAh. Pas de 5G, mais la compatibilité avec le Dual 4G VoLTE.

Sans surprise, le bloc photo est la partie technique la plus relevée, avec trois capteurs (IMX 586 de 48 MPx à ouverture f/1.8, 8 MPx ultra grand angle à f/2.4, un 2 MPx macro et un 2MPx à f/2.4 pour le calcul de la profondeur de champ). En façade, l’unique capteur « en poinçon » sur l’écran culmine à 16 MPx pour une ouverture à f/2.0. Le Huawei P40 Lite sera disponible à la vente dès le mois de mars au prix de 299 euros.