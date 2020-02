Microsoft dit être touché par le coronavirus, avec un impact sur ses résultats

Apple et HP ne sont pas les seuls à dévoiler qu’ils sont touchés par le coronavirus. Microsoft rejoint la liste et fait savoir que ses résultats pour le trimestre en cours vont être inférieurs à ce qui avait été prévu au départ.

L’impact concerne la catégorie qui recense les licences de Windows vendues aux fabricants et les ventes des produits Surface. Microsoft avait à l’origine, le 29 janvier dernier, indiquait que les revenus pour cette division devraient être entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars. Aujourd’hui, le groupe dit : « nous ne prévoyons pas d’atteindre nos objectifs dans le segment de l’informatique plus personnelle, car les licences Windows et produits Surface sont plus touchés que prévu. Tous les autres éléments de nos prévisions pour le troisième trimestre restent inchangés ». Microsoft parle ici du troisième trimestre parce que la société a un exercice fiscal décalé. La période correspond aux trois premiers mois de l’année dans notre calendrier.

Toujours au sujet du coronavirus, Microsoft dit qu’il suit la situation de près et qu’il fait le nécessaire pour garantir la santé et la sécurité de ses employés, de ses clients et de ses partenaires. Le groupe va également s’associer à des autorités de santé locales et mondiales pour fournir une assistance supplémentaire.