Xbox Series X : il sera possible de reprendre ses parties après un redémarrage

Microsoft continue de dévoiler des détails sur la Xbox Series X, sa prochaine console prévue pour la fin 2020. Il y a quelques jours, nous avons eu le droit aux caractéristiques techniques. Aujourd’hui, nous apprenons un élément sur les parties.

Larry Hryb, le responsable de la programmation du Xbox Live, a indiqué dans son podcast que les joueurs pourront reprendre une partie là où ils l’ont laissée après un redémarrage ou une mise à jour de la console, afin d’être rapidement de retour dans l’action.

« J’ai dû redémarrer parce que j’avais une mise à jour du système, puis je suis revenu dans le jeu là où j’étais. Donc cela a survécu à un redémarrage », a indiqué Larry Hryb. Il est bon de souligner que la Xbox One dispose déjà d’une fonctionnalité similaire, mais dans le cas de la Xbox Series X plusieurs parties de jeux pourront être gérées en même temps.

Jason Ronald, le responsable de la gestion des programmes de la Xbox chez Microsoft, était également présent dans le podcast et a parlé de l’« audio ray tracing ». On connaît déjà le ray tracing pour les graphismes, qu’est-ce donc cet audio ray tracing ? C’est du son spatialisé pour être encore plus en immersion. Davantage de détails à ce sujet seront communiqués le mois prochain lors de la Game Developers Conference. Microsoft compte également prendre la parole lors de l’E3 en juin, probablement pour évoquer le prix, en plus de présenter des jeux.