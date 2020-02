Katherine Johnson, l’« ordinateur-humain » de la NASA, s’est éteinte à l’âge de 101 ans

On la surnommait l’« ordinateur humain » à cause de ses impressionnantes capacités de calcul : la mathématicienne Katherine Johnson était l’une des héroïnes du film Les Figures de l’Ombre, l’une de ces pionnières trop longtemps oubliées des livres sur la conquête spatiale. Avant d’écrire l’une des pages d’histoire de la célèbre agence, Johnson est déjà la toute première femme noire à intégrer la Naca (National Advisory Committee for Aeronautics) en 1952. Très vite, cette prodige du calcul se spécialisera dans les calculs de trajectoire, une compétence extrêmement précieuse pour la NASA.

Mathematician. Leader. Heroine.

Katherine Johnson not only helped calculate the trajectories that took our Apollo astronauts to the Moon — she was champion for women and minorities in the space program and the world as a whole. We honor her memory today. https://t.co/kH9qEEvdMY pic.twitter.com/A341ukDFTl

