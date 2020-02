Disney+ : la réduction de l’abonnement annuel proposée en Europe

C’est le 24 mars prochain que Disney lancera sa plateforme de streaming Disney+ en France et dans d’autres pays européens. Le prix sera de 6,99€/mois et 69,99€/an. Disney annonce justement une promotion pour l’offre annuelle.

Dans un e-mail envoyé à ses clients européens, Disney leur révèle qu’il est possible de s’abonner pour 59,99€/an (ou 49,99£/an au Royaume-Uni). L’offre est valable jusqu’au 23 mars prochain, juste avant le lancement du service de vidéo. Les comptes Twitter britannique et espagnol de Disney+ ont publié un tweet annonçant la nouvelle, mais le compte français de Disney+ ne dit rien pour l’instant.

5 wonderful worlds await.

Limited time offer – only £49.99 for a year.

Sign up at https://t.co/vVdgBqf37h and start streaming March 24. T&Cs apply. Offer is valid until 23 March. pic.twitter.com/jFHS3bKujF

