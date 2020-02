Orange : certaines fréquences 4G coupées en pleine nuit ?

Orange profiterait-il de la nuit noire (où tous les chats sont gris dit-on) pour faire quelques économies d’énergie sur le dos de ses abonnés 4G ? Un certain Christophe, tenancier du site La Fibre.info, a constaté que son réseau 4G était plus que faiblard lorsqu’il tentait de se connecter (en mobile) avant les 6 heures du mat (alors qu’il n’est qu’à quelques centaines de mètres d’une antenne de l’opérateur). Plus étrange encore, les 4 « barres » 4G du mobile s’affichent de nouveau dès 6 heure du matin, à la minute près. Ce phénomène s’est répété pendant plusieurs nuits d’affilée, ce qui fait dire à Christophe qu’Orange pratique peut-être des coupures programmées de certaines fréquences 4G durant la nuit, sans doute afin d’ économiser sur sa consommation électrique.

En bon mobinaute scrupuleux, Christophe a poussé ses investigations jusqu’à mesurer le signal 4G avec un appareil de mesure de bandes de fréquence. Le résultat est sans appel : Orange ferme les fréquences 4G 1 800 MHz et 2 100 MHz durant une bonne partie de la nuit. Les fermetures de ces fréquences interviendraient à partir de 2h30, soit 3h30 de shutdown… chaque nuit. Erreur, gestion locale du réseau, programmation à grande échelle sur tout le territoire ? Nul ne le sait, et il serait certainement très intéressant d’entendre les explications d’Orange.