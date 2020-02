Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2020

Voici la liste des meilleurs films et séries qui rejoignent la plateforme de streaming (pour la France) en février 2020 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Unorthodox

Date : 06/03

Synopsis : Une jeune femme se réfugie à Berlin pour fuir un mariage arrangé à Brooklyn, mais son passé la rattrape.

Elite (Saison 3)

Date : 13/03

Synopsis : La disparition brutale d’un autre camarade de classe déclenche une nouvelle enquête. Hantés par le passé, les lycéens envisagent l’avenir.

Paradise Police (Part 2)

Date : 06/03

Synopsis : Alors que le baron du crime resserre son emprise sur Paradise, l’équipe fait face à des disputes, des complots, des obsessions sexuelles et une menace nucléaire.

Kingdom (Saison 2)

Date : 13/03

Synopsis : La série mettant en scène des zombies dans la Corée de l’ère Joseon revient pour une deuxième saison.

Self Made : D’après la vie de Madam C.J. Walker (Mini-série)

Date : 20/03

Synopsis : Cette mini-série raconte l’incroyable histoire vraie de Madam C. J. Walker, première Afro-Américaine à être devenue millionnaire par ses propres moyens.

Ozark (Saison 3)

Date : 27/03

Synopsis : La série récompensée aux Emmy Awards sur une famille devenue experte du blanchiment d’argent dans les Ozarks du Missouri revient pour une troisième saison.

The Protector (Saison 3)

Date : 06/03

Synopsis : Tandis que le chaos s’abat sur Istanbul, Hakan affronte un incroyable Immortel prêt à tout pour récupérer la clé et détruire la ville.

On My Block (Saison 3)

Date : 11/03

Synopsis : La troisième saison de cette série comique met en scène un groupe éclectique d’amis qui grandit à la dure dans les quartiers difficiles de Los Angeles.

She

Date : 13/03

Synopsis : Bhumi se fait passer pour une prostituée pour infiltrer la pègre et appréhender un baron de la drogue, mais l’opération tourne mal après une découverte inattendue.

Bloodride

Date : 13/03

Synopsis : Cette anthologie norvégienne imprègne chaque histoire d’une atmosphère unique, à la fois réaliste et étrange, horrifique et caustique, résolument scandinave.

100 Humans

Date : 13/03

Synopsis : 100 volontaires d’horizons variés participent à des expériences ayant trait à l’âge, au genre, au bonheur et à d’autres aspects de la vie humaine.

Feel Good

Date : 19/03

Synopsis : Mae Martin joue son propre personnage, une humoriste canadienne résidant à Londres faisant ses premiers pas dans une nouvelle relation et dans la sobriété.

L’Ecuyer du Roi

Date : 20/03

Synopsis :Dans cette fabuleuse série fantastique, un jeune garçon part livrer un message secret qui peut sceller le destin de son royaume.

FILMS

Jonas

Date : 06/03

Synopsis : Hanté par un passé agité, Jonas se souvient de son histoire d’amour adolescente avec l’impulsif Nathan, un garçon instable et irrésistible.

Spenser Confidential

Date : 06/03

Synopsis : Tout juste sorti de prison, Spenser retrouve les bas fonds de Boston en enquêtant sur un meurtre terrible. Film basé sur l’œuvre de Robert B. Parker, avec Mark Wahlberg.

Sitara: Laissez les filles rêver

Date : 08/03

Synopsis : La réalisatrice oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy raconte la vie d’une fillette pakistanaise qui aspire à devenir pilote, ignorant que son père projette de la marier.

Lost Girls

Date : 13/03

Synopsis : Une mère à la recherche de sa fille disparue met au jour une série de meurtres non résolus dans ce drame inspiré de faits réels avec Amy Ryan et Gabriel Byrne.

Le silence de la ville blanche

Date : 06/03

Synopsis : Un inspecteur de police est poussé à bout dans son enquête sur un assassin ritualiste qui terrorise une ville basque depuis vingt ans.

Ultras

Date : 20/03

Synopsis : Une histoire d’apprentissage et d’amitiés intergénérationnelles dans le monde des ultras pendant les cinq dernières semaines d’un championnat de foot.

The Platform

Date : 20/03

Synopsis : Dans une prison où ceux du haut mangent mieux que ceux du bas qui doivent se contenter des restes, un homme veut changer les choses de sorte que chacun mange à sa faim.

Curtiz

Date : 25/03

Synopsis : Déterminé et arrogant, le réalisateur Michael Curtiz compose avec les intérêts du studio et un drame familial pendant la production difficile de « Casablanca » en 1942.

Le goût du vin

Date : 27/03

Synopsis : Un jeune homme poursuit son rêve de devenir maître sommelier contre l’avis de son père qui souhaite le voir reprendre le restaurant familial de barbecue.

Chez moi

Date : 27/03

Synopsis : Un ancien propriétaire ayant conservé les clés de son appartement développe une obsession pour la famille qui l’occupe et décide de récupérer sa vie à tout prix.

DOCUMENTAIRES

Ugly Delicious (Saison 2)

Date : 06/03

Synopsis : Dave se rend à Mumbai, Sydney, Istanbul et au-delà à la recherche de plats extravagants et se prépare à sa plus grande aventure : devenir père.

Dirty Money (Saison 2)

Date : 11/03

Synopsis : Des empires bâtis sur des mensonges. Des scandales retentissants. Découvrez la saison 2 de la série et son lot d’histoires vraies de cupidité, d’audace et de corruption.

Crip Camp : La révolution des éclopés

Date : 25/03

Synopsis : À quelques pas de Woodstock, un groupe d’ados handicapés venu passer l’été dans un camp de vacances spécialisé mène une révolution qui va transformer leur vie à jamais.

Fangio: L’homme qui domptait les bolides

Date : 20/03

Synopsis : Avec cinq couronnes mondiales, Juan Manuel Fangio fut le roi de la Formule 1 des années 50, à une époque où on ne parlait pas d’équipements de protection ou de sécurité.

Au Royaume des fauves (Mini-série)

Date : 20/03

Synopsis : Cette mini-série explore le monde trouble de l’élevage de tigres, révélant les rivalités violentes entre factions d’éleveurs.

Arashi’s Diary -Voyage (Episode 3 & 4)

Date : Prochainement

Synopsis : 20 ans après leurs débuts, les idoles de la J-pop du groupe Arashi vous invitent en coulisses pour découvrir leur vie et leur talent lors d’une aventure internationale.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Bheem Bam Boum : Le festival des couleurs

Date : 05/03

Synopsis : Pour le festival Holi, vous allez en voir de toutes les couleurs avec des spectacles surprenants, des jeux et des pitreries de la part de Bheem et ses amis !

Carmen Sandiego : Mission de haut vol

Date : 10/03

Synopsis : Un film d’animation interactif dont vous êtes le héros. À vous d’aider Carmen à sauver Ivy et Zack, kidnappés par V.I.L.E. lors d’un cambriolage à Shanghai. Action !

Go! Go! Cory Carson (Saison 2)

Date : 01/03

Synopsis : Danser, faire une chasse au trésor ou aller chez le docteur pour réparer un pneu crevé… quelle que soit l’aventure, Cory fait toujours le plein !

Go Karts

Date : 13/03

Synopsis : En arrivant dans une nouvelle ville avec sa mère, un adolescent découvre les joies des courses de karting, sous la houlette d’un ancien pilote portant un lourd secret.

Baby Boss : les affaires reprennent (Saison 3)

Date : 16/03

Synopsis : Après avoir perdu son travail chez Baby Corp, Baby Boss se met à son compte et transforme la garderie en une équipe de terrain de fortune. L’heure de vérité a sonné !

Greenhouse Academy

Date : 20/03

Synopsis : Ce drame pour ados inspiré de la série israélienne primée « »Ha-Hamama » » revient pour une quatrième saison.

Les Pérégrinations d’Archibald (Saison 2)

Date : 20/03

Synopsis : D’aventures au grand air en razzias au centre commercial, Archibald est impatient de découvrir toutes les surprises que le vaste monde lui réserve.

Buddi

Date : 20/03

Synopsis : Suivant les aventures quotidiennes de cinq meilleurs amis, cette série pleine de couleurs et de rires s’adresse aux enfants de moins de quatre ans.