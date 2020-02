Google supprime 600 applications Android avec des publicités envahissantes

Google a décidé de faire un nettoyage au niveau du Play Store en supprimant 600 applications Android. Elles sont également toutes bannies d’AdMob et AdManager, les plateformes de monétisation utilisées par les développeurs d’applications.

Ces suppressions sont liées à l’usage des publicités. Toute application a le droit d’en avoir afin de rémunérer les développeurs. Il y a toutefois des limites et c’est justement là que le problème est né : les 600 applications avaient des publicités envahissantes qui apparaissaient un peu n’importe où et un peu n’importe quand, notamment en occupant tout l’écran. Des applications proposaient même de la publicité à l’aide de notifications envoyées aux utilisateurs.

La politique de Google en matière de publicités perturbatrices interdit aux développeurs d’afficher des publicités lorsque leur application n’est pas utilisée et de mettre des réclames d’une manière qui entraîne des clics par inadvertance. Google cite sur son blog un exemple d’une application qui affichait une publicité en plein écran lorsqu’un utilisateur essayait de passer un appel téléphonique.

« Les développeurs malveillants sont de plus en plus habiles dans le déploiement et le masquage des publicités perturbatrices, mais nous avons développé nos propres technologies pour nous protéger contre ce comportement », indique Google. Cela passe essentiellement par de l’apprentissage automatique pour détecter quand les applications affichent des publicités hors contexte.

Google conclut sur le sujet en précisant qu’il va continuer à développer de nouvelles technologies pour déterminer ce comportement et ainsi repérer les nouvelles menaces susceptibles de générer un trafic non valide.