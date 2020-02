Echo Show 8 : Amazon lance les précommandes en France (+ date de lancement et tarif)

Amazon vient de le confirmer : son smart display Echo Show 8 sera bientôt disponible en France. L’appareil dispose d’un écran 8 pouces HD (720p) et proposera les mêmes services que ses prédécesseurs « Echo Show », soit un ensemble d’app-services commandées à la voix avec Alexa : calendrier, chat vidéo via Skype ou les autres appareils Echo, informations diverses (dont la météo bien sûr), lecture des contenus vidéos Amazon Prime Video ou Vevo, streaming musical (via Spotify, Amazon Music et Deezer), Radios, voilà en gros le package proposé, mais l’on peut tout de même regretter l’absence de certains poids lourds, comme Netflix, YouTube, WhatsApp ou bien encore Messenger.

On peut bien sûr comprendre qu’Amazon souhaite « protéger » ses propres services de la concurrence (notamment Amazon Prime Video, beaucoup moins répandu que Netflix), mais ces absences pourraient compter lors du choix de l’utilisateur, surtout face au Nest Hub de Google. L’Echo Show 8 est proposé dès aujourd’hui en précommande (sur Amazon bien sûr) au tarif de 129 euros. Les livraisons démarreront le 26 février.