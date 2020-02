Sundar Pichai et Elon Musk réitèrent leur volonté de réguler les technologies d’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle reste au coeur de vifs débats entre les tenants d’une recherche débridée et sans contraintes et ceux qui estiment que ces technologies restent bien trop « sensibles » et doivent donc être strictement encadrées. A quelques heures d’intervalle, les patrons de Google (Sundar Pichai) et de Tesla (Elon Musk) ont réitéré leur souhait d’une IA réglementée, avec quelques (grosses) nuances cependant. Ainsi, le CEO de Google se déclare plutôt partisan d’un cadre règlementaire très large au niveau international, un cadre qui ne pèserait pas trop sur les recherches en cours.

Sundar Pichai, CEO de Google

A toutes fins utiles, Pichai rapelle en effet que toutes les innovations d’importances ont été à la base d’évolutions positives, mais peuvent aussi servir de tremplin pour de nouveaux crimes et délits : « internet a permis de se connecter avec n’importe qui et d’obtenir des informations de n’importe où, mais aussi de diffuser plus facilement les informations erronées. Ces leçons nous apprennent que nous devons être lucides sur ce qui pourrait mal tourner ».

All orgs developing advanced AI should be regulated, including Tesla — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2020

Elon Musk, qui a déjà partagé ses craintes d’une dérive des IA de type « Skynet », se montre de son côté un peu moins accomodant. Le patron de Tesla et cofondateur d’OpenAI, reconnait que les recherches en IA nécessitent plus d’ouverture (travaux rendus publics, partage des connaissances avec d’autres chercheurs), un règle qui devra s’appliquer sans tarder à OpenAI. Quant à la règlementation de ces recherches, l’entrepreneur star ne tergiverse pas :« Toutes les organisations qui développent des IA avancées doivent être régulées, y compris Tesla ».