[#Promo] Forfait B&You 60 Go + Internet illimité le week-end à 11,99€/mois à vie

Bouygues Telecom a décidé de répondre au forfait sans engagement de SFR RED qui est proposé jusqu’à demain pour 12€/mois à vie et comprend 100 Go d’Internet, en plus des appels/SMS/MMS illimités.

Dans le cas de Bouygues Telecom, on retrouve un forfait sans engagement B&You lui aussi disponible jusqu’à demain. Il propose les appels, SMS et MMS illimités et 60 Go d’Internet. C’est moins que SFR RED, mais il y a une option intéressante : Internet est illimité chaque week-end (de samedi 00h01 à dimanche 23h59). Toute consommation pendant le week-end n’est pas décomptée du forfait par conséquent.

Le forfait comprend également un usage depuis l’Europe et les DOM pour appeler et envoyer des SMS et MMS en illimité. Pour ce qui est d’Internet, le quota à l’étranger est de 10 Go.

Bouygues Telecom propose le forfait présenté ci-dessus pour 11,99€/mois. Ce prix est valable à vie et non pendant un an (comme cela peut être le cas chez la concurrence). De plus, le forfait est sans engagement et il est donc possible de résilier à tout moment sans payer de frais. L’offre à 11,99€/mois est disponible dès maintenant à cette adresse.

À noter qu’il y a également un forfait avec 100 Go pour Internet. Le prix est de 14,99€/mois, l’offre est disponible à cette adresse.