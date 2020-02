Office : Microsoft propose son application tout-en-un sur Android

Après une phase de test il y a quelques mois, Microsoft propose à tout le monde son application Android tout-en-un d’Office qui regroupe Word, Excel et PowerPoint. Il était jusqu’à présent possible de télécharger chaque application séparément. C’est toujours possible en réalité.

Avec la nouvelle application, on peut ouvrir et éditer un document Word, Excel ou PowerPoint, tout comme on peut accéder aux fichiers stockés sur OneDrive, la plateforme de stockage en ligne de Microsoft. En bonus, l’application se synchronise avec Windows 10 et plus particulièrement le pense-bête du système d’exploitation de Microsoft. Enfin, une variation d’Office Lens (pour scanner des documents) est présente et il est possible de lire les QR Codes avec la caméra de son smartphone. Tout ceci est possible dans une seule et même application.

L’application est seulement disponible au téléchargement pour les smartphones Android pour l’instant. En effet, la prise en charge des tablettes et des Chromebooks n’est pas proposée étonnamment, à l’inverse des applications Word, Excel et PowerPoint qui sont optimisées pour les grands écrans. Il est techniquement possible d’installer manuellement l’application unifiée sur une tablette (en téléchargeant le fichier APK), mais on se retrouve avec la version smartphone qui est agrandie et rien de plus. Il n’y a pas la prise en charge du mode paysage également.

L’application tout-en-un de Microsoft Office est disponible gratuitement au téléchargement sur le Play Store.