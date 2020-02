Facebook doit s’adapter à l’Europe et non l’inverse, dit le commissaire européen Thierry Breton

Thierry Breton l’affirme : c’est à Facebook de faire le nécessaire pour s’adapter à l’Union européenne et non l’inverse. Le commissaire européen au Marché intérieur a fait cette révélation à la presse à l’issue d’une rencontre avec le PDG de Facebook Mark Zuckerberg à Bruxelles.

« Ce n’est pas à nous de nous adapter à cette entreprise, c’est à cette entreprise de s’adapter à nous », a-t-il déclaré. Les mesures prises à ce stade par le plus grand réseau social mondial « ne suffisent pas », a-t-il ajouté, précisant que la Commission européenne déciderait d’ici la fin de l’année de réglementer ou non les plateformes en ligne.

À l’issue de la rencontre, Mark Zuckerberg, qui dans une tribune publiée lundi avait estimé que les géants de la tech avaient besoin « de plus de régulation », a indiqué pour sa part avoir eu une bonne discussion avec Thierry Breton.

Les géants du numérique (Facebook, Google, etc) sont dans le collimateur depuis plusieurs années de la Commission européenne qui s’inquiète de leur domination écrasante sur le commerce en ligne, de la protection des données personnelles ou encore de leur emprise sur le marché publicitaire. C’est pour cette raison que la Commission est un peu plus agressive de nos jours et envisage depuis peu de renforcer sa réglementation. Elle va détailler sa nouvelle approche dès demain lors de la présentation de la nouvelle stratégie du bloc en matière de données et d’intelligence artificielle.